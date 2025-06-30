2025'te bekçi alımı yapılacak mı? Bekçi alımı başvuru tarihleri duyuruldu mu?

Bekçilik mesleğini icra etmek isteyen on binlerce kişi bu yıl alım yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi sitesi zaman zaman kontrol ediliyor ve "2025'te bekçi alımı yapılacak mı" diye soruluyor. İşte en son durum... 1 | 3

Bekçi alımı yapılacak mı? 2025 yılı için henüz Emniyet Genel Müdürlüğü ya da Polis Akademisi'nden yeni bir başvuru takvimi açıklanmadı. Önümüzdeki günlerde konuya ilişkin olumlu ya da olumsuz bir açıklama gelmesi bekleniyor. 2 | 3