2025'te bekçi alımı yapılacak mı? Bekçi alımı başvuru tarihleri duyuruldu mu?
Bekçi adayları 2025 yılında alım yapılıp yapılmayacağını sorguluyor. En son alım 2023 yılı haziran ayında gerçekleşmişti. 2024 yılında alı yapılmadı ve son durum merak ediliyor. Sıklıkla "Bekçi alımı yapılacak mı" sorusu geliyor.
Bekçilik mesleğini icra etmek isteyen on binlerce kişi bu yıl alım yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi sitesi zaman zaman kontrol ediliyor ve "2025'te bekçi alımı yapılacak mı" diye soruluyor. İşte en son durum...
Bekçi alımı yapılacak mı?
2025 yılı için henüz Emniyet Genel Müdürlüğü ya da Polis Akademisi'nden yeni bir başvuru takvimi açıklanmadı. Önümüzdeki günlerde konuya ilişkin olumlu ya da olumsuz bir açıklama gelmesi bekleniyor.
Bekçi alımı şartları...
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise mezunu olmak,
En az 167 santimetre uzunluğunda olmak,
Askerlik hizmetini tamamlamış olmak,
Beden kitle indeksi 18 ile 27 arasında olmak,
En az 18 en fazla 31 yaşında olmak,
Yüz kızartıcı ya da terör örgütleri ile ilgili suçlara karışmamış olmak,
Memuriyete aykırı bir durumda bulunmamak,
Silah taşımak için gerekli olan şartları taşımak.