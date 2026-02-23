Google Haberler

2026 Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Ankara isim listesi yayımlandı mı, başvuru sonuçları ilan edildi mi?

Başkentte TOKİ heyecanı giderek artarken başvuru yapan vatandaşlar kura sürecine kilitlendi. Sosyal konut projesi kapsamında Ankara için yapılacak çekilişin takvimi en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Ev sahibi olma umuduyla başvuru yapan binlerce kişi resmi açıklamaları yakından izliyor. Peki Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman?

2026 Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Ankara isim listesi yayımlandı mı, başvuru sonuçları ilan edildi mi? - Resim: 1

TOKİ’nin Ankara projelerinde hak sahipliği süreci gündemin üst sıralarına tırmandı. Başvurularını tamamlayan adaylar, kura günü ve isim listesinin yayımlanıp yayımlanmadığını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Net tarihi öğrenmek isteyenler "Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman" sorusuna cevap arıyor.

2026 Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Ankara isim listesi yayımlandı mı, başvuru sonuçları ilan edildi mi? - Resim: 2

Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ Ankara 31 bin 73 konut kura töreni henüz netleşmedi. Başkentte kuraların gelecek hafta içi çekilmesi bekleniyor.

2026 Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Ankara isim listesi yayımlandı mı, başvuru sonuçları ilan edildi mi? - Resim: 3

TOKİ 23-28 Şubat kura takvimi

24 Şubat Salı: Uşak

25 Şubat Çarşamba: Isparta

26 Şubat Perşembe: Burdur

27 Şubat Cuma: Edirne, Denizli, Osmaniye

