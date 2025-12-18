2026 asgari ücret açıklandı mı, belli oldu mu? Yeni asgari ücret zammı oranları ne kadar?
Asgari ücret ikinci ücret toplantısı sona erdi. Milyonlar toplantı sonrası rakamların belli olup olmadığını ve bir oran verilip verilmediğini merak ediyor. Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren görüşmenin ardından "2026 asgari ücret açıklandı mı, belli oldu mu" sorusu art arda geliyor.
Asgari ücret milyonların bir numaraları gündemi durumunda... Bugün ikinci toplantı da gerçekleşirken sonuçlar merak ediliyor. Toplantı biter bitmez "Yeni asgari ücret açıklandı mı, belli oldu mu" soruları peş peşe gelmeye başladı.
Yeni asgari ücret zammı oranları açıklandı mı?
Asgari ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı saat 14.00 sularında başladı ve 75 dakika sürdü. 2026 asgari ücret belirlenmedi ve zam oranı da belli olmadı. Bir sonraki toplantıda teklifin verilmesi bekleniyor.
Uzmanlar asgari ücrete yüzde 25-30 arasında bir zam yapılacağını öngörüyor.
Tahminler dahilinde 2026 asgari ücret ne kadar olacak? İşte oranlarla tahmini asgari ücretler...
- Yüzde 20 zam yapılırsa asgari ücret: 26 bin 524 lira
- Yüzde 25 zam yapılırsa asgari ücret: 27 bin 630 lira
- Yüzde 30 zam yapılırsa asgari ücret: 28 bin 735 lira
- Yüzde 35 zam yapılırsa asgari ücret: 29 bin 840 lira
- Yüzde 40 zam yapılırsa asgari ücret: 30 bin 945 lira