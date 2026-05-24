2026 Bayram namazı saatleri: Kurban Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?
Kurban Bayramı 27 Mayıs'ta kutlanacak. Bayram günü ilk iş Müslümanlar bayram namazını kılacak ve bayramlaşma merasimi başlayacak. Müminler sürekli olarak namaz saatlerini araştırıyor. Yeni hafta ile birlikte aramalar daha da sıklaşacak. Peş peşe gelen soru "2026 Kurban Bayramı saat kaçta kılınacak" oluyor. İşte Diyanet'in açıkladığı vakitler...
Hafta içi Kurban Bayramı coşkusu yaşanacak. Milyonlarca Müslüman kurban ibadetini yerine getirecek ve ihtiyaç sahiplerine kurban payları dağıtılacak. Bayram öncesi sıkça araştırılan konu namaz vakitleri... Özellikle büyükşehirde yaşayanlar sorgulamalarını hızlandırmış durumda... İşte Bayram namazı saatleri...
Kurban Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?
2026 Kurban Bayramı namazı 27 Mayıs sabah saatlerinde kılınacak. İl il namaz vakitleri değişiyor. İşte Diyanet'in ilk il belirlediği namaz saatleri...
İstanbul Bayram Namazı Saati: 06:12
Ankara Bayram Namazı Saati: 05:59
İzmir Bayram Namazı Saati: 06:25
Bursa Bayram Namazı Saati: 06:13
Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır?
“Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:
1. Rekat
Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
2. Rekat
İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.