2026 Bayram tarihleri: Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ne zaman?

Gelecek yılki Ramazan ve Kurban Bayramları dönem dönem araştırılıyor. İslam alemi bu hayırlı günlerin tarihi öğrenmeye çalışırken "Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ne zaman" diye soruyor. İşte Diyanet'imn geçtiği tarihler... 1 | 3

Ramazan Bayramı 2026 2026 yılında Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayram arefesi ise 19 Mart Perşembe günü olacak. Bayram üç gün sürecek ve tarihleri şu şekilde olacak: 19 Mart 2026 Perşembe – Ramazan Bayramı Arefesi 20 Mart 2026 Cuma – Ramazan Bayramı 1. Günü 21 Mart 2026 Cumartesi – Ramazan Bayramı 2. Günü 22 Mart 2026 Pazar – Ramazan Bayramı 3. Günü 2 | 3