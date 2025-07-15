2026 BAYRAM TARİHLERİ: Yeni yılda Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman?

2026 yılında dini bayramların tarihleri şimdiden merak konusu oldu. Ramazan ve Kurban Bayramı'nın hangi günlere denk geldiği, vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman? 1 | 3

Ramazan Bayramı 2026 2026 yılında Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayram arefesi ise 19 Mart Perşembe günü olacak. Bayram üç gün sürecek ve tarihleri şu şekilde olacak: 19 Mart 2026 Perşembe – Ramazan Bayramı Arefesi 20 Mart 2026 Cuma – Ramazan Bayramı 1. Günü 21 Mart 2026 Cumartesi – Ramazan Bayramı 2. Günü 22 Mart 2026 Pazar – Ramazan Bayramı 3. Günü 2 | 3