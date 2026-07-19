2026 DGS soruları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS soru ve cevap anahtarı saat kaçta açıklanır?
206 DGS bugün gerçekleşti. saat 12.30'da sona eren sınav sonrası soru ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarih ve saat merak edilmeye başlandı. Adaylar ÖSYM'den son dakika duyurusunu beklerken sık sık "2026 DGS soruları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor.
DGS bitti ve adaylar netlerini hesaplamak için soru ve cevap anahtarı kitapçığını bekliyor. Yüz binler heyecanla ÖSYM'den gelecek duyuruya kilitlenmiş durumda... Her geçen dakika "DGS soruları ne zaman açıklanacak" sorusu tırmanıyor.
DGS soru ve cevap anahtarı açıklandı mı?
Hayır, ÖSYM'den henüz 2026 DGS soru ve cevap anahtarı kitapçığı duyurusu gelmedi. Saat belirtilmezken geçen sene saat 13.20'de duyuru gelmişti. Bu yıl da gözler aynı saatte olacak.
Sınava başvuran adaylar; Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
DGS sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre 13 Ağustos 2026 Perşembe günü erişime açılacak.