2026 DGS soruları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS soru ve cevap anahtarı saat kaçta açıklanır?

DGS bitti ve adaylar netlerini hesaplamak için soru ve cevap anahtarı kitapçığını bekliyor. Yüz binler heyecanla ÖSYM'den gelecek duyuruya kilitlenmiş durumda... Her geçen dakika "DGS soruları ne zaman açıklanacak" sorusu tırmanıyor.