2026-EKPSS kura başvuruları ne zaman alınacak? 2026-EKPSS sınav ve başvuru tarihi nedir?
2026 Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme başvuruları ile 2026-EKPSS sınav başvuruları yeni yıl ile birlikte gündem oldu. Engelli vatandaşlar ÖSYM'nin geçtiği tarihleri öğrenmeye çalışıyor. Bu nedenle "2026-EKPSS kura başvuruları ne zaman alınacak", "2026-EKPSS sınav ve başvuru tarihi nedir" soruları hızlanmış durumda...
Her yıl engelli vatandaşlar kamu kurum ve kuruluşları için ÖSYM üzerinden başvuru yapıyor. Adaylar kura ve sınav sonuçlarına göre kadrolara yerleştiriliyor. Bu yılki kura takvimi henüz açıklanmadı. Öte yandan ÖSYM 2026-EKPSS sınavı ile bilgileri adaylarla paylaştı.
Ocak ayı ile birlikte "2026-EKPSS kura başvuruları ne zaman alınacak? 2026-EKPSS sınav ve başvuru tarihi nedir" soruları yoğunlaştı.
2026-EKPSS kura başvuruları ne zaman alınacak?
ÖSYM 2026 Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme başvuru tarihlerini paylaşmadı. Geçen yıl başvurular 16 Ocak'ta alınmıştı. Bu yılda gözler bu tarihte olacak.
2026-EKPSS sınav ve başvuru tarihi
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2026 yılı takvimi açıklandı. Buna göre sınav, 19.04.2026 tarihinde uygulanacak. Adaylar başvurularını 04.02.2026 – 24.02.2026 tarihleri arasında yapabilecek.