Her yıl engelli vatandaşlar kamu kurum ve kuruluşları için ÖSYM üzerinden başvuru yapıyor. Adaylar kura ve sınav sonuçlarına göre kadrolara yerleştiriliyor. Bu yılki kura takvimi henüz açıklanmadı. Öte yandan ÖSYM 2026-EKPSS sınavı ile bilgileri adaylarla paylaştı.

Ocak ayı ile birlikte "2026-EKPSS kura başvuruları ne zaman alınacak? 2026-EKPSS sınav ve başvuru tarihi nedir" soruları yoğunlaştı.