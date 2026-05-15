2026 GSB 2 bin 610 personel alımı başvuruları ne zaman ve nereden yapılacak? Branş ve kadro dağılımı...
Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 bin 610 personel alacak. Lisans, ön lisans, lise mezunları detaylara ulaşmaya çalışırken yoğun şekilde "GSB 2 bin 610 personel alımı başvuruları ne zaman ve nereden yapılacak" sorusu geliyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığına koruma ve güvenlik görevlisi, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli (temizlik), iklimlendirme personeli, havuz suyu operatörü, sıhhi tesisatçı, elektrik tesisatçısı, marangoz alınacak. Bakan Osman Aşkın Bak müjdeyi verdi şimdi başvuru tarihleri araştırılıyor.
GSB 2 bin 610 personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başvuruları 18-24 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Başvurular, Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılacak.
Adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı ve ilan edilen farklı pozisyonlardan 1 (bir) pozisyon ve 1 (bir) il için başvuru yapabilecek.
Genel şartlar
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak (dul ve yetim aylığı hariç).
2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girmiş olmak ve başvuru yapılan pozisyon için ilgili puan türünde belirlenen asgari puanı almış olmak.
Tercih edilecek pozisyon için ilan tablosunda ve özel şartlar bölümünde belirtilen nitelikleri taşımak.
Herhangi bir kamu kurumunda görev yaparken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.
Herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak.
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1’inci maddesinde belirtilen istisnalar dışında, sözleşmesi feshedilen adaylar için fesih tarihinin üzerinden en az 1 yıl geçmiş olmak.
Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.
Gece ve gündüz, iç ve dış mekanda, 24 saat esasına göre vardiyalı çalışma düzenine engel bir durumu olmamak.
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.
Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.