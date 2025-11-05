2026 HAC KURA CANLI İZLE: Hac kurası çekimi ve sonuçları saat kaçta?
Bugün yüz binlerce hacı adayı için büyük gün... Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2026 yılı hac kurası bugün çekilecek. Heyecan pik yapmış durumda... Adaylar kura çekimini canlı izlemek isterken bir yandan da "Hac kurası çekimi saat kaçta" sorusuna cevap bulmaya çalışıyor. Sonuçların ilan edileceği saat de bir başka merak edilen konu durumunda...
Hac kayıt işlemleri 30 Eylül'de son buldu. Hacı adayları kura tarihlerini araştırırken Diyanet İşleri Başkanlığı takvimi geçen haftalarda duyurdu. Açıklamada 5 Kasım tarihi işaret edildi. Ve büyük gün geldi çattı. Bugün İslam'ın 5 şartından biri olan hac ibadetine katılmaya hak kazanan isimler belli olacak. Kuranın ayrıntıları merak edilirken canlı yayın linki yoğun şekilde araştırılıyor. Öte yandan "Hac kurası çekimi ve sonuçları saat kaçta" sorusu da sıkça yöneltiliyor.
Hac kura çekimi saat kaçta?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirledi takvime göre hac kurası bugün saat 10.30'da başlayacak. Sonuç saati henüz paylaşılmazken gözler saat 21.00'de olacak.
Hacı adayları e-Devlet üzerinden sonuçları görebilecek.
Hac kesin kayıt nasıl yapılır?
Organizasyon Tercihi:
İlk olarak, e-Devlet'e T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapmalısınız.
Arama çubuğuna "Hac İşlemleri" yazarak ilgili hizmet sayfasına ulaşın.
Sayfada yer alan seçeneklerden "Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu" veya "Acenta Organizasyonu" seçeneklerinden birini tercih etmeniz gerekir. Acente organizasyonunu tercih ederseniz, kayıt işlemlerinizi yetkili bir hac acentesiyle iletişime geçerek tamamlamanız gerekecektir.
Konaklama ve Ödeme Planı Seçimi:
Organizasyon tercihinizi yaptıktan sonra, konaklama türünüzü (örneğin; iki, üç veya dört kişilik oda) ve hac ücretinin ödeme şeklini (peşin ya da taksitli) belirlemeniz istenir.
Bu aşamada sunulan seçenekler, seçtiğiniz organizasyona göre farklılık gösterebilir.
Hac Ücretinin Yatırılması:
Kesin kayıt işlemini tamamladıktan sonra, ekranda belirtilen anlaşmalı bankalardan birine hac ücretini yatırmanız gerekir.
Ödemeyi yaparken her hacı adayı için T.C. kimlik numarasının doğru bir şekilde belirtilmesi önemlidir.
Pasaport İşlemleri:
Hac kesin kaydını yapan hacı adaylarının pasaportlarının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen tarihe kadar geçerli olması gerekir.
İlk kez pasaport alacak veya pasaport süresi yetersiz olan kişilerin, başvuru süreçlerini bu durumu göz önünde bulundurarak yapmaları tavsiye edilir.