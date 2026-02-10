2026 KPSS Lisans, Ön lisans, Ortaöğretim sınavı başvuruları ne zaman?

Lisan, ön lisans, lise mezunları KPSS 2026'yı bekliyor. Bu yıl yine milyonlarca kişi sınavda ter dökecek. Sınav hazırlıkları sürat kesmeden sınava hazırlanırken bir yandan da başvuru tarihlerini kontrol ediyor. İşte "KPSS Lisans, Ön lisans, Ortaöğretim sınavı başvuruları ne zaman" sorusunun yanıtı...