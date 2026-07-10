2026 LGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanıyor? MEB LGS sonuç sorgulama ekranı...

8. sınıf öğrencileri yaklaşık bir milyon kişi 13 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi sınavına girdiler. Genel kanı sınavın çok kolay olduğu yönündeydi. Bugün sonuçlar açıklanacak ve gerçekler gün yüzüne çıkacak. Milli Eğitim Bakanlığının saat konusunda duyuru yapmaması nedeniyle "2026 LGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanıyor" sorusu peş peşe geliyor.