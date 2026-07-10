2026 LGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanıyor? MEB LGS sonuç sorgulama ekranı...
2026 LGS sonuçları bugün açıklanıyor. Öğrencilerin heyecanına veliler de ortak olurken MEB'in geçeceği son dakika duyurusu bekleniyor. Sabahın ilk ışıklarından bu yana sonuç araması yapılırken ortak soru: 2026 LGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanıyor?
8. sınıf öğrencileri yaklaşık bir milyon kişi 13 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi sınavına girdiler. Genel kanı sınavın çok kolay olduğu yönündeydi. Bugün sonuçlar açıklanacak ve gerçekler gün yüzüne çıkacak. Milli Eğitim Bakanlığının saat konusunda duyuru yapmaması nedeniyle "2026 LGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanıyor" sorusu peş peşe geliyor.
2026 LGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak.
Hayır, şu dakika itibarıyla MEB'den LGS sonuç duyurusu gelmedi. Bakanlık sonuç saatini de paylaşmış değil. Geçen yıl sonuçlar saat 10.00'da erişime açılmıştı. 2026'da da gözler saat 10.00'da...
2026 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre lise tercihleri 13-14 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Tercih sonuçları ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek.
2026 LGS takvimi...
2026 yılı sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi
10 Temmuz 2026 - Merkezî sınav puanlarının ilanı
10 Temmuz 2026 - Tercihlere esas kontenjan tablolarının ilanı
13-24 Temmuz 2026 - Özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması
13-24 Temmuz 2026 - Yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınması
5 Ağustos 2026 - Yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi
5-7 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurularının alınması
10 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının ilanı
10-12 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvurularının alınması
14 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının ilanı
17-21 Ağustos 2026 - Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması
24 Ağustos 2026 - İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirmelerinin tamamlanması