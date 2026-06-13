2026 LGS SORULARI VE CEVAPLARI : Bu sene LGS soru ve cevap anahtarı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

2026 LGS heyecanı başladı. Yaklaşık bir milyon öğrenci güzel bir gelecek için yüksek puan alıp iyi bir lisede eğitim görmeyi istiyor. Bugün en çok merak edilen konuların başında soru ve cevap anahtarı geliyor. Yüz binler yaptığı netleri öğrenebilmek için "LGS 2026 soruları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusuna ağırlık veriyor.