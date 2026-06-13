2026 LGS SORULARI VE CEVAPLARI : Bu sene LGS soru ve cevap anahtarı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
LGS 2026'nın ilk oturumu gerçekleşti. Sözel alanındaki test 75 dakika sürdü ve öğrenciler 10.45'te ilk oturumdan çıktı. İkinci oturum ise 11.30'da başladı. Veliler soruların yayımlanıp yayımlanmadığını yoğun şekilde araştırıyor. Peki, LGS 2026 soruları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
2026 LGS heyecanı başladı. Yaklaşık bir milyon öğrenci güzel bir gelecek için yüksek puan alıp iyi bir lisede eğitim görmeyi istiyor. Bugün en çok merak edilen konuların başında soru ve cevap anahtarı geliyor. Yüz binler yaptığı netleri öğrenebilmek için "LGS 2026 soruları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusuna ağırlık veriyor.
2026 LGS soru ve cevap anahtarı saat kaçta açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 LGS soru ve cevap anahtarının tarihi ve saati ile ilgili bir duyuru geçmedi. Geçen yıl incelendiğinde 2025 LGS soruları saat 14.00'te erişime açılmıştı. Bu yıl gözler yine saat 14.00-15.00 aralığında olacak.
LGS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığının bu yıl yayımlamış olduğu kılavuza göre 10 Temmuz'da ilan edilecek.
2026 yılı sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi
10 Temmuz 2026 - Merkezî sınav puanlarının ilanı
10 Temmuz 2026 - Tercihlere esas kontenjan tablolarının ilanı
13-24 Temmuz 2026 - Özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması
13-24 Temmuz 2026 - Yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınması
5 Ağustos 2026 - Yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi
5-7 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurularının alınması
10 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının ilanı
10-12 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvurularının alınması
14 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının ilanı
17-21 Ağustos 2026 - Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması
24 Ağustos 2026 - İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirmelerinin tamamlanması