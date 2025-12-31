2026 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ BAŞLADI: Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı
2026 Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi başladı. Bugün geceye kadar küçük tutarlı ikramiyeler için çekiliş yapılacak. Saat 23.15'te ise amorti ve büyük ikramiye çekilişine imza atılacak. Toplamda vatandaşlara 4 milyar 644 milyon 700 bin TL dağıtılacak. Her çekiliş sonrası şanslı numaralar haberimize eklenecek.
Günlerdir beklenen büyük gün geldi. 2026 Milli Piyango biletleri kasım ayından itibaren satışa sunuldu ve zengin olma hayali kuranlar bu biletleri satın aldı. Saat 18.30'da yılbaşı özel çekilişi başladı. Dakika dakika çekiliş yapılacak ve saatler 23.15'i gösterdiğinde 800 milyon değerindeki büyük ikramiyenin çekilişi gerçekleşecek.
Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi saat 23.15'ten itibaren Kanal D'den yayınlanacak.
Çekilişi canlı izlemek için tıklayınız
2026 Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2025 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'dan sorgulanabilecek.
Milli Piyango sonuç ve bilet sorgulama
18.30'da başlayan çekilişlerin numaraları belli oldukça haberimize eklenecek.