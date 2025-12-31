2026 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL SONUÇLARI: Milli Piyango sonuçları ne zaman açıklanacak? Bilet Sorgulama ekranı

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişleri her yıl onlarca kişiyi milyoner yapıyor. Bu yılın en büyük ikramiyesi 800 milyon TL... Herkesin hayalini süsleyen ikramiye için aralık ayı boyunca vatandaşlar bilet satın altı. Miktarlar ₺80.000.000, ₺8.000.000, ₺2.000.000, ₺1.200.000 diye sıralanıyor. Bilet alan yurttaşların heyecanı her geçen dakika katlanırken çekilişin ayrıntıları sorgulanıyor.