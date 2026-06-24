2026 MSÜ TABAN PUANLARI: Hava, Kara, Deniz Harp Okulu ve Sahil Güvenlik taban puanları...
2026 MSÜ tercih sonuçları açıklandı. Yüz binler sonuçlarını öğrenir öğrenmez taban puanlarını kontrol etmek istiyor. İşte Kadın-Erkek Hava, Kara, Deniz Harp Okulu ve Sahil Güvenlik taban puanları...
Milli Savunma Bakanlığı haftalardır beklenen MSÜ tercih sonuçlarını ilan bugün ilan etti. Kimileri Milli Savunma Üniversitesi'ne yerleşirken kimileri de hüsrana uğradı. Sonuçlar sonrası taban puanları merak edilmeye başlandı.
Hava Harp Okulu (Sayısal): Erkek 343,58976 - Kadın 332,23765
Diğer Harp Okulları (Kara, Deniz, Sahil Güvenlik) (Sayısal): Erkek 291,29010 - Kadın 334,05291
Kara Harp Okulu (Eşit Ağırlık): Erkek 285,65800 - Kadın 343,53073
Kara Harp Okulu (Sözel): Erkek 315,61319 - Kadın aday alımı bulunmuyor
Astsubay Meslek Yüksek okulları
Kara, Deniz, Hava, Sahil Güvenlik, Bando MYO (Genel): Erkek 253,91753 - Kadın 319,12900
Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu
Bando MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) (Genel): Erkek 118,71933 - Kadın 148,70386
Bando MYO (İlk Tercihi Bando Olan) (Genel): Erkek 120,30154 - Kadın adaylar için puan açıklanmadı
Bando MYO (Tercihleri arasında Bando Olan) (Genel): Erkek 248,18728 - Kadın adaylar için puan açıklanmadı