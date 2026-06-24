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2026 MSÜ TABAN PUANLARI: Hava, Kara, Deniz Harp Okulu ve Sahil Güvenlik taban puanları...

2026 MSÜ tercih sonuçları açıklandı. Yüz binler sonuçlarını öğrenir öğrenmez taban puanlarını kontrol etmek istiyor. İşte Kadın-Erkek Hava, Kara, Deniz Harp Okulu ve Sahil Güvenlik taban puanları...

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2026 MSÜ TABAN PUANLARI: Hava, Kara, Deniz Harp Okulu ve Sahil Güvenlik taban puanları... - Resim: 1

Milli Savunma Bakanlığı haftalardır beklenen MSÜ tercih sonuçlarını ilan bugün ilan etti. Kimileri Milli Savunma Üniversitesi'ne yerleşirken kimileri de hüsrana uğradı. Sonuçlar sonrası taban puanları merak edilmeye başlandı.

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2026 MSÜ TABAN PUANLARI: Hava, Kara, Deniz Harp Okulu ve Sahil Güvenlik taban puanları... - Resim: 2

Hava Harp Okulu (Sayısal): Erkek 343,58976 - Kadın 332,23765

Diğer Harp Okulları (Kara, Deniz, Sahil Güvenlik) (Sayısal): Erkek 291,29010 - Kadın 334,05291

Kara Harp Okulu (Eşit Ağırlık): Erkek 285,65800 - Kadın 343,53073

Kara Harp Okulu (Sözel): Erkek 315,61319 - Kadın aday alımı bulunmuyor

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2026 MSÜ TABAN PUANLARI: Hava, Kara, Deniz Harp Okulu ve Sahil Güvenlik taban puanları... - Resim: 3

Astsubay Meslek Yüksek okulları

Kara, Deniz, Hava, Sahil Güvenlik, Bando MYO (Genel): Erkek 253,91753 - Kadın 319,12900

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2026 MSÜ TABAN PUANLARI: Hava, Kara, Deniz Harp Okulu ve Sahil Güvenlik taban puanları... - Resim: 4

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu 

Bando MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) (Genel): Erkek 118,71933 - Kadın 148,70386


Bando MYO (İlk Tercihi Bando Olan) (Genel): Erkek 120,30154 - Kadın adaylar için puan açıklanmadı


Bando MYO (Tercihleri arasında Bando Olan) (Genel): Erkek 248,18728 - Kadın adaylar için puan açıklanmadı

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