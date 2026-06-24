2026 MSÜ tercih sonuçları bugün mü açıklanıyor? MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2026 MSÜ tercih sonuçları bugün mü açıklanıyor?

Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi'nden bugün de yapılan bir duyuru yok. 2025 yılında tercih sonuçları 24 Haziran'da ilan edilmişti. Bugün için beklenti bir hayli yüksek...