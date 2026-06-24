2026 MSÜ tercih sonuçları bugün mü açıklanıyor? MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
MSÜ tercih sonuçları geçen yıl bugün erişime açılmıştı. Bugün adaylarda beklenti bir hayli yüksek... Aramalar hız kazanırken yine en çok gelen soru "2026 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
2026 MSÜ tercihleri 24 Nisan'da son bulmuştu. Bugün itibarıyla tercihlerin üzerinden 2 ay geçti. YKS oturumlarının tamamlanmasıyla birlikte sonuç beklentisi daha da arttı. Özellikle bugün "2026 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu tırmanmış durumda...
2026 MSÜ tercih sonuçları bugün mü açıklanıyor?
Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi'nden bugün de yapılan bir duyuru yok. 2025 yılında tercih sonuçları 24 Haziran'da ilan edilmişti. Bugün için beklenti bir hayli yüksek...
Tercih sonuçlarına ulaşmak isteyen adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve E-Devlet şifresiyle MSB Personel Temin Sistemi'ne (personeltemin.msb.gov.tr) giriş yapabilecek. Sonuçların ilan edilmesinin ardından başarıya ulaşan adayları fiziki yeterlilik testleri, mülakat ve sağlık raporu süreçlerinden oluşan ikinci eleme aşaması bekliyor.