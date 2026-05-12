2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Alım duyurusu geldi mi?
Sağlık Bakanlığı bu yıl 25 bin 673 personel alacak. Bakanlıkta çalışmak isteyen on binler ayladır müjdeli haberi bekliyor. Gözler sürekli olarak Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na çevrilerken ısrarla "2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman" sorusuna cevap aranıyor.
Sözleşmeli memur adayları ve işçiler, Sağlık Bakanlığının personel alım ilanını bekliyor. Mayıs ayının ortalarına doğru ilerlerken herhangi bir gelişme yaşanıp yaşanmadığı sürekli takip ediliyor. Adalet Bakanlığının personel alım duyurusu sonrası gözler Sağlık Bakanlığına çevrilmiş durumda... Peki son durum nedir?
Sağlık Bakanlığından ve Bakam Memişoğlu'ndan bugün yeni bir açıklama yapılmadı. Mayıs ayı bitmeden kadro ve branş dağılımının ve başvuru tarihlerinin paylaşılması bekleniyor.
Adaylar tercih işlemlerini, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.
İşçi adayları da başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak.