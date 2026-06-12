2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Tercihler hangi tarihte yapılacak?

Sağlık Bakanlığı, her yıl personel alımı yapıyor. Yılın ilk alımları için bekleyiş sürüyor. Bakanlıkta iş güvencesiyle çalışmak isteyenler bir an evvel tercihleri beklerken "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak" sorusu gündemden düşmüyor.