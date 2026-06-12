2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Tercihler hangi tarihte yapılacak?
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için bekleyiş devam ediyor. Yüz binler başvuru için gün sayarken tarihlerin paylaşılıp paylaşılmadığı merak ediliyor. Konu hakkında bilgi almak isteyenlerin sıkça başvurduğu soru "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak" oluyor.
Sağlık Bakanlığı, her yıl personel alımı yapıyor. Yılın ilk alımları için bekleyiş sürüyor. Bakanlıkta iş güvencesiyle çalışmak isteyenler bir an evvel tercihleri beklerken "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak" sorusu gündemden düşmüyor.
2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?
Sağlık Bakanlığından ilk etap alımları için tercih tarihleri paylaşılmadı. Bu ay Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan konuya dair bir açıklama yapılması bekleniyor.
Sözleşmeli personel adayları tercih işlemlerini, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. İşçi adayları ise İŞKUR üzerinden işlemlerini yapacaklar.