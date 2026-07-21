2026 YKS TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU? 2025 üniversite taban puanları ve kontenjanları için tıklayınız
2026 YKS sonuçları bugün saat 05.50'de açıklandı. ÖSYM üniversite sonuçlarını erkenden ilan etti. Adaylar hemen ÖSYM'ye akın ederken sonuçlarını öğrenenler taban puan araştırmasına girişti. İşte konuya dair bilgiler...
2026 YKS sonuçları 22 Temmuz'da ilan edilecekti fakat ÖSYM sürpriz yaparak sonuçları bir gün önceden ilan etti. Saat 05.50'de gelen duyuru sonrası adaylar sonuçlarını öğrenmeye koyuldu. Şimdi yüz binlerde "hangi puanla, hangi üniversite tutuyor" araştırması başladı. İşte 2025 üniversite taban puanları ve kontenjanları...
2026 YKS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?
2026 YKS taban puanları açıklanmış değil. Bu senenin taban puanları tercih sonuçlarının ardından ilan edilecek.
ÖSYM tercih döneminde 2025 YKS taban puanlarının bilgisini adaylarla paylaşacak.
2025 ilk 10 devlet üniversitesi taban puanları...
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) – Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) – Sayısal – 533,13
Boğaziçi Üniversitesi – Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) – Sayısal – 533,05
Galatasaray Üniversitesi – Hukuk Fakültesi (Fransızca) – Eşit Ağırlık – 502,12
Hacettepe Üniversitesi – Tıp Fakültesi (İngilizce) – Sayısal – 530,15
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) – Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) – Sayısal – 528,40
İstanbul Üniversitesi – İstanbul Tıp Fakültesi (İngilizce) – Sayısal – 525,10
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) – Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) – Sayısal – 518,85
Ankara Üniversitesi – Tıp Fakültesi (İngilizce) – Sayısal – 517,20
Marmara Üniversitesi – Tıp Fakültesi (İngilizce) – Sayısal – 512,60
Ege Üniversitesi – Tıp Fakültesi – Sayısal – 509,45