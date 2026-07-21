2026 YKS TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU? 2025 üniversite taban puanları ve kontenjanları için tıklayınız

2026 YKS sonuçları 22 Temmuz'da ilan edilecekti fakat ÖSYM sürpriz yaparak sonuçları bir gün önceden ilan etti. Saat 05.50'de gelen duyuru sonrası adaylar sonuçlarını öğrenmeye koyuldu. Şimdi yüz binlerde "hangi puanla, hangi üniversite tutuyor" araştırması başladı. İşte 2025 üniversite taban puanları ve kontenjanları...