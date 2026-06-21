2026 YKS (TYT, AYT, YDT) soruları açıklandı mı, saat kaçta yayımlanacak? ÖSYM YKS cevaplarını erişime açtı mı?

Bugün Türkiye'nin gündemi yine YKS... AYT oturumuna 1 milyon 628 bin 200 aday, YDT'ye ise 203 bin 679 aday katılıyor. Dün de yaklaşık 2 buçuk milyon kişi sınavda ter döktü. En önemli hususlardan biri YKS soruları... Adaylar yaptıkları doğru ve yanlış sayısını öğrenmek isterken dillerden düşmeyen soru "YKS soruları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" oluyor.