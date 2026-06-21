2026 YKS (TYT, AYT, YDT) SORULARI VE CEVAPLARI: ÖSYM YKS soru ve cevapları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
YKS soruları için heyecanlı bekleyiş... Üniversite adayları yaptıkları neti öğrenebilmek için soru ve cevap anahtarına yoğunlaşmış durumda... Kesin sonuçlar öncesi fikir sağlayan kitapçığı incelemek isteyen on binlerce kişi "YKS soruları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" diye soruyor.
Bugün Türkiye'nin gündemi yine YKS... AYT oturumuna 1 milyon 628 bin 200 aday, YDT'ye ise 203 bin 679 aday katılıyor. Dün de yaklaşık 2 buçuk milyon kişi sınavda ter döktü. En önemli hususlardan biri YKS soruları... Adaylar yaptıkları doğru ve yanlış sayısını öğrenmek isterken dillerden düşmeyen soru "YKS soruları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" oluyor.
2026 YKS soruları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
2026 YKS (TYT, AYT, YDT) soruları için kesin bir tarih ve saat yok. Genellikle soru ve cevap anahtarı kitapçığı pazar günü akşam saatlerinde yayımlanıyor.
Geçen yıl YKS'de soru ve cevap anahtarı pazar günü saat 18.45'te açıklanmıştı. Bu sene 21 Haziran Pazar saat 18.00-19.00 gibi cevapların açıklanması bekleniyor.
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS 2026 sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. Saat konusunda ise herhangi bir duyuru yapılmadı. Üniversite tercih tarihleri ise henüz takvimde yer almıyor.