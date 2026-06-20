2026 YKS TYT SORULARI: YKS soruları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından açıklanacak tarih...
Bugün YKS TYT oturumu gerçekleşti. Sınavdan çıkan üniversite adayları soru ve cevap anahtarını görüntülemek için deyim yerindeyse anında telefonlara sarıldı. Yüz binler sıkça "YKS soruları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.
2026 YKS'nin ilk oturumu bugün ÖSYM tarafından gerçekleşti. Bazı adaylar sevinçli, bazıları ise buruk şekilde sınavdan çıktı. Sınavdan çıkanların ilk aklındaki konu ise soru ve cevap anahtarı... Bugün en çok yöneltilen soruların başında "YKS soruları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" geliyor. İşte detaylar...
2026 YKS soruları açıklandı mı?
Hayır, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından YKS TYT oturumu soru ve cevap anahtarı yayımlanmadı.
3 oturumun da tamamlanmasının ardından sorular erişime açılacak. 2025 YKS'de soru ve cevap anahtarı pazar günü saat 18.45'te açıklanmıştı. Bu yıl da gözler 21 Haziran Pazar saat 18.00-19.00 aralığında olacak.
ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS 2026 sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. Saat konusunda ise herhangi bir duyuru yapılmadı. Üniversite tercih tarihleri ise henüz takvimde yer almıyor.