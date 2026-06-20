2026 YKS TYT SORULARI: YKS soruları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından açıklanacak tarih...

2026 YKS'nin ilk oturumu bugün ÖSYM tarafından gerçekleşti. Bazı adaylar sevinçli, bazıları ise buruk şekilde sınavdan çıktı. Sınavdan çıkanların ilk aklındaki konu ise soru ve cevap anahtarı... Bugün en çok yöneltilen soruların başında "YKS soruları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" geliyor. İşte detaylar...