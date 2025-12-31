2026'ya özel eşe, sevgiliye, anneye, babaya, dosta, akrabaya, arkadaşa yılbaşı - yeni yıl mesajı

Eşe özel yılbaşı mesajları

Bir yılı daha birlikte tamamladık. Yeni yılda da omuz omuza, aynı yolda yürümek en büyük dileğim. İyi ki varsın.

Hayat bazen zor, bazen yorucu ama sen yanımdayken her şey daha katlanılır. Yeni yıl bize daha çok gülümseme getirsin. Birlikte nice yıllara.

Yeni yıl, seninle paylaştığım sıradan anları bile özel kılsın. Aynı sofrada, aynı hayallerle. Hep yan yana olalım.

Geçen yıl ne yaşadıysak yaşadık ama en güzeli yine sendin. Yeni yıl da bize ait olsun. Sevgiyle, sabırla, anlayışla.

Takvim değişiyor ama benim için değişmeyen tek şey sensin. Yeni yıl kalbimize iyi gelsin. Birlikte daha nice başlangıçlara.