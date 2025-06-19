21 Haziran Cumartesi - 22 Haziran Pazar toplu taşıma ücretsiz mi? YKS adaylarına toplu taşıma bedava mı?
YKS sınavı hafta sonu gerçekleşiyor. Yüz binler yine hayallerinin peşinden giderek üniversite sınavına girecekler. Sınav öncesi İBB'den adaylara müjde geldi. Şimdi sıklıkla "21 Haziran Cumartesi - 22 Haziran Pazar toplu taşıma ücretsiz mi" sorusu geliyor.
YKS 2025 için heyecan dorukta... Üniversite adayları hem sınava çalışıp hem de bazı sorulara cevap arıyor. İBB'nin yaptığı toplu taşıma açıklaması sonrası yoğun şekilde "YKS adaylarına toplu taşıma ücretsiz mi" sorusu geliyor.
YKS adaylarına toplu taşıma ücretsiz mi?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında öğrencilere ve sınav görevlilerine toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.
İBB’den yapılan açıklamada, uygulamanın sınav saatinden 2 saat önce başlayıp sınavdan 2 saat sonrasına kadar geçerli olacağı belirtildi. Ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlanmak isteyenlerin, sınava girecek öğrenciler için sınav giriş belgesi, görevliler için ise görevli belgelerini ibraz etmeleri yeterli olacak.
Ücretsiz ulaşım; İstanbulkart sistemine entegre olan İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve şehir hatları vapurlarını kapsıyor.