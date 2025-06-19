21 Haziran Cumartesi - 22 Haziran Pazar toplu taşıma ücretsiz mi? YKS adaylarına toplu taşıma bedava mı?

YKS 2025 için heyecan dorukta... Üniversite adayları hem sınava çalışıp hem de bazı sorulara cevap arıyor. İBB'nin yaptığı toplu taşıma açıklaması sonrası yoğun şekilde "YKS adaylarına toplu taşıma ücretsiz mi" sorusu geliyor.

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