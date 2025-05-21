21 Mayıs son depremler: İstanbul'da yeni deprem oldu mu? En son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi
İstanbul'da gece yarısı yaşanan 4 büyüklüğündeki deprem büyük panik yarattı. Büyük İstanbul depremi endişesi yaşayan vatandaşlar tedirgin olurken "son depremler" araması bugün yine hızlanmış durumda... Öte yandan "İstanbul'da yeni deprem oldu mu" sorusu da sıkça yöneltiliyor.
İstanbul'da yaşanan 4 büyüklüğündeki deprem büyük bir paniğe neden oldu. Depremi hisseden vatandaşlar korkuya kapılırken yeni deprem olup olmadığı araştırılıyor. Sabah saatlerinden itibaren "son depremler" araması yoğun şekilde yapılıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği anık deprem listesi...
21 Mayıs son depremler listesi...
09:59 – Orhaneli (Bursa) – 2.0
08:47 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.4
08:36 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 2.0
08:32 – Akdeniz, Kaş açıkları (Antalya) – 1.7
08:32 – Çelikhan (Adıyaman) – 1.0
08:03 – Akçadağ (Malatya) – 3.3
07:09 – Akçadağ (Malatya) – 2.2
07:05 – Akdeniz, Kaş açıkları (Antalya) – 2.1
06:23 – Kale (Malatya) – 2.8
05:55 – Akçadağ (Malatya) – 1.6
05:50 – Tuz Gölü, Şereflikoçhisar (Ankara) – 0.8
05:41 – Alanya (Antalya) – 1.8
05:36 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.4
05:08 – Kulu (Konya) – 1.8
04:50 – Sarıoğlan (Kayseri) – 1.8
04:40 – Ege Denizi, Menderes açıkları (İzmir) – 1.3
03:49 – Gölbaşı (Adıyaman) – 3.3