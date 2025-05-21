İstanbul'da yaşanan 4 büyüklüğündeki deprem büyük bir paniğe neden oldu. Depremi hisseden vatandaşlar korkuya kapılırken yeni deprem olup olmadığı araştırılıyor. Sabah saatlerinden itibaren "son depremler" araması yoğun şekilde yapılıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği anık deprem listesi...

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