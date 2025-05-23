24 bin liralık kredi borcu milyonlarca liralık evine mâl oldu

İstanbul Ataşehir'de yaşayan İbrahim Yürük 2019’da işlerinin kötüye gitmesiyle bankaya olan borçlarının bir kısmını maddi zorluklar nedeniyle ödeyemedi. Banka alacağını tahsil edemeyince borcu varlık yönetim şirketlerine devretti. 2019’da borçlu olduğu tutarın 24 bin TL olduğunu ifade eden Yürük, ilgili varlık şirketinin bu borca karşılık kendisinden 120 bin TL talep ettiğini, yaptığı taksitlendirme tekliflerininse kabul edilmediğini belirtti. 1 | 4

Emekli maaşıyla geçindiğini ifade eden Yürük, "Peşin 50 bin TL teklif ettim, geri kalanı taksitle ödemek istedim. Ancak senet talep ettiler, aylık 10 bin TL'lik 9 senet. Benim maaşım o zaman 1000 liraydı, ödemem imkansızdı" dedi. Bu süreçte yaşadıkları evlerine haciz konuldu ve icra süreci başladı. Yürük, satış gerçekleşmeden önce icra müdürlüğüne başvurarak evin tek yaşadığı konut olduğunu belirtse de olumlu yanıt alamadığını söyledi. Kısa süre sonra evin satışa çıktığı ve tapu kaydının el değiştirdiği bildirildi. 2 | 4

İbrahim Yürük, borcunun 2024 itibarıyla faizlerle birlikte 190 bin TL'ye yükseldiğini, ancak borcunu kapatmak için yaptığı yüksek meblağlı tekliflerin de şirket tarafından reddedildiğini iddia etti. Yürük "200 bin, 500 bin, hatta oğlumun arabasını satıp 2 milyon TL teklif ettim. Hiçbirini kabul etmediler. Tek söyledikleri ‘Evi istiyoruz' oldu" şeklinde konuştu. 3 | 4