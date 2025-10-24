Google Haberler

24 EKİM 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 24 Ekim 2025 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 24 Ekim 2025 Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

24 Ekim 2025 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor 

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 

13:00 Gün Ortası 

14:00 Gözleri KaraDeniz 

16:00 Esra Erol'da 

19:00 ATV Ana Haber 

20:00 Aşk ve Gözyaşı 

23:20 Aynadaki Yabancı 

24 Ekim 2025 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta 

11:00 Yaprak Dökümü 

14:00 Gelinim Mutfakta 

16:40 Şirinler: Kayıp Köy 

19:00 Kanal D Ana Haber 

20:00 Arka Sokaklar 

24 Ekim 2025 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

06:00 Karagül

07:30 İlk Bakış 

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 

12:30 Yasak Elma 

13:30 En Hamarat Benim 

16:30 Sahtekarlar 

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 

20:00 Ben Onun Annesiyim 

22:15 Ben Onun Annesiyim 

24 Ekim 2025 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06:00 Aile 

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah 

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 

12:30 Gelin Evi 

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 

18:45 Show Ana Haber 

20:00 Kızılcık Şerbeti 

24 Ekim 2025 Cuma STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07:00 İstanbullu Gelin 

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer 

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen 

16:15 Söz 

19:00 Star Haber 

20:00 Şaban Oğlu Şaban 

22:00 Dizi 

24 Ekim 2025 Cuma TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

06:10 Kalk Gidelim 

09:20 Adını Sen Koy 

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse 

13:15 Seksenler 

14:30 Cennetin Çocukları 

17:45 Lingo Türkiye 

19:00 Ana Haber 

19:55 İddiaların Aksine 

20:00 Taşacak Bu Deniz 

24 Ekim 2025 Cuma TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım

13:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

