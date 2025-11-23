24 Kasım (yarın) okullar tatil mi? Öğretmenler Günü'nde okul var mı?
24 Kasım Öğretmenler günü yarın kutlanacak. Milyonlarca öğrenci öğretmenlerinin bu özel gününü en içten dileklerle kutlayacak. Bu anlamlı güne çok az bir süre kala bir yandan da okulların durumu araştırılıyor. Sıkça "24 Kasım (yarın) okullar tatil mi" diye soruluyor.
24 kasım öğretmenler günü öncesinde yarın okullarda nasıl bir uygulama olacağı merak ediliyor. Öğrenciler, özel günün ders düzeninde değişiklik oluşturup oluşturmayacağını merak ediyor. Bu sebeple yoğun bir şekilde "24 Kasım (yarın) okullar tatil mi" diye soruluyor.
24 Kasım, Türkiye'de coşkuyla kutlanan özel bir gün olmasına rağmen, resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Bu nedenle, okullar normal işleyişine devam eder.
Öğretmenler Günü nasıl ortaya çıktı?
Türkiye’de Öğretmenler Günü'nün 24 Kasım olarak kabul edilmesinin ana nedeni, Mustafa Kemal Atatürk’e “başöğretmen” unvanının bu tarihte verilmesidir. Harf inkılabından sonra millet mekteplerinin açılması ve okuma-yazma seferberliğinin başlatılması, öğretmenliğin toplumsal önemini daha görünür hale getirdi. Bu nedenle 24 kKsım, öğretmenlik mesleğinin onurlandırıldığı bir gün olarak seçildi.
Öğretmenler Günü'nün 24 Kasım’da kutlanması kararı, Atatürk’ün doğumunun 100. yılı olan 1981’de alınmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı, bu kararla öğretmenlik mesleğinin saygınlığını vurgulamak ve Atatürk’ün eğitim vizyonunu anmak amacıyla günü resmileştirmiştir.