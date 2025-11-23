24 Kasım (yarın) okullar tatil mi? Öğretmenler Günü'nde okul var mı?

Öğretmenler Günü nasıl ortaya çıktı?

Türkiye’de Öğretmenler Günü'nün 24 Kasım olarak kabul edilmesinin ana nedeni, Mustafa Kemal Atatürk’e “başöğretmen” unvanının bu tarihte verilmesidir. Harf inkılabından sonra millet mekteplerinin açılması ve okuma-yazma seferberliğinin başlatılması, öğretmenliğin toplumsal önemini daha görünür hale getirdi. Bu nedenle 24 kKsım, öğretmenlik mesleğinin onurlandırıldığı bir gün olarak seçildi.