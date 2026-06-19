2,4 milyon aday için YKS soru kitapçıkları sınav merkezlerine gönderildi

Karekodlu kutularda saklanan soru kitapçıkları ile sınav evrakını taşıyan ve zaman ayarlı elektromekanik kilit sistemi ile koruma altına alınan 531 nakil aracı, ÖSYM'nin kapalı matbaa merkezinden ayrıldı.

Hafta sonu gerçekleştirilecek ve 2 milyon 425 bin 628 adayın başvurduğu 2026-YKS, bu yıl 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki 254 sınav merkezinde düzenlenecek.