2,4 milyon aday için YKS soru kitapçıkları sınav merkezlerine gönderildi
Hafta sonu yapılacak 2026-YKS için soru kitapçıkları ve sınav evrakının 81 il ile KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatı başladı. 2 milyon 425 bin 628 adayın başvurduğu sınavın evrakı, karekodlu kutular ve zaman ayarlı elektromekanik kilitlerle korunan 531 araçla taşınıyor. Yaklaşık 35 gündür dış dünyadan izole kapalı matbaada çalışan ÖSYM personeli ise son oturumun ardından aileleriyle buluşacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı.
Karekodlu kutularda saklanan soru kitapçıkları ile sınav evrakını taşıyan ve zaman ayarlı elektromekanik kilit sistemi ile koruma altına alınan 531 nakil aracı, ÖSYM'nin kapalı matbaa merkezinden ayrıldı.
Hafta sonu gerçekleştirilecek ve 2 milyon 425 bin 628 adayın başvurduğu 2026-YKS, bu yıl 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki 254 sınav merkezinde düzenlenecek.
Dünyadan izole kapalı matbaadan sınav evrakı teslim alındı
Soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için çalışan 100'den fazla ÖSYM personeli, yaklaşık 35 gündür dünyadan izole kapalı matbaa merkezinde bulunuyor.
Sınavın hazırlık süreçlerinin yürütüldüğü kapalı merkezde sınav güvenliği, faraday kafesi ve sinyal karıştırıcı jammer gibi özel sistemlerin yanı sıra 7 gün 24 saat emniyet güçlerinin nöbetiyle sağlanıyor.
Kapalı matbaa merkezinde görev yapan personel, YKS'nin son oturumu olan Yabancı Dil Testi'nin tamamlanmasıyla merkezden çıkarak aileleriyle buluşacak.
ÖSYM'nin YKS soru kitapçıkları ve sınav evrakının sınav merkezlerine sevkiyatı, dış dünyadan tamamen izole olan kapalı matbaa merkezinden sınav evrakının nakil araçlarına yüklenmesiyle başladı. Nakliye araçları, 254 sınav merkezine yüksek güvenlik önlemleri altında ulaşacak.
Araçların ulaşımı güvenlik güçlerinin koordinasyonunda sağlanacak
Araçların, sınav merkezlerinde muhafaza edileceği yere ulaşımı emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinasyonunda sağlanacak.
Bu merkezden yüksek güvenlik önlemleriyle uğurlanan şehirler arası nakil araçları, özel zaman ayarlı elektromekanik kilit sistemiyle koruma altına alındı, elektromekanik kilidin hangi saatte açılacağı merkezden kodlandı ve anahtarın log kayıtları tutuldu.
Sınavın ardından soru kitapçıkları ve cevap kağıtları, kilitli kutulara yerleştirilecek ve ÖSYM Sınav Evrakı Kabul Merkezi'ne getirilecek. Araçlar süreç boyunca özel yazılımlı araç takip sistemiyle GPS üzerinden izlenecek.
Nakil araçlarının geçtiği güzergahlar, "dur-kalk" ve mola süreçleri ile süratleri her an ÖSYM Sınav Koordinasyon Merkezi'nde kayıt altına alınacak.
Güvenlik güçleri, araçların başında nöbet tutacak
Sınav nakil araçları, sınav günü dağıtıma çıkacağı saate kadar bekletilecekleri noktalarda güvenlik güçlerinin gözetiminde yüksek hassasiyetle korunacak.
Farklı illere ulaşan her bir araç, 360 derece açıyla görüntü çekimi yapan kamera sistemi sayesinde ÖSYM Sınav Koordinasyon Merkezi'nden net görüntülenen alanlarda olacak. Ayrıca güvenlik güçleri, araçların başında nöbet tutacak.
Sınav sabahı, elektronik kilitler önceden belirlenen saatlerde ÖSYM kameralarının önünde ve güvenlik güçlerinin gözetiminde açılacak.
Kapalı kutularda saklanan sınav evrakı, merkezlere dağıtılmak üzere şehir içi nakil araçlarına teslim edilecek. Şehir içi nakil araçları kullanılarak soru kitapçıkları ve cevap kağıtları sınav binalarına ulaştırılacak.
Sınav evrakları kilitli kutularda geri getirilecek
Sınav evrakı, ÖSYM kameralarının önünde açılarak bina sorumlusu ve gözetmenler eşliğinde sınıflara dağıtılacak. Sınav gözetmenleri de kamera kaydıyla binalara alınacak. Adaylar ise dedektörlerle yapılan üst aramalarından sonra sınıflara girişler başlayacak.
Sınavın ardından soru kitapçıkları ve cevap kağıtları, kilitli kutulara yerleştirilecek ve ÖSYM Sınav Evrakı Kabul Merkezi'ne getirilmek üzere yine yüksek güvenlik önlemleri eşliğinde yola çıkacak.