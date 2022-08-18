2,5 milyon sazan yavrusu bırakıldı Bursa'daki göl ve göletlere 2,5 milyon sazan yavrusu bırakıldı.

Bursa'daki göl ve göletlere, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce üretimi yapılan 2,5 milyon sazan yavrusu bırakıldı. 1 | 7

Bakanlığın "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Orhangazi ilçesinde İznik Gölü'nün Yeniköy Altı Sahili'nde etkinlik düzenlendi. 2 | 7

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Şenyürek, konuşmasında, Bursa'nın 5 ilçesinde büyük ve orta ölçekli 45 göl ve gölette balıklandırma çalışması yapıldığını bildirdi. 3 | 7