250 milyar doların üzerinde ekonomik kayba yol açan Los Angeles yangını 8. gününde!
7 Ocak 2025'te başlayan ve henüz söndürülemeyen ABD'deki Los Angeles yangınlarında can ve mal kaybı artmaya devam ediyor. Bugün kuvvetlenmesi beklenen kuru rüzgarla etkisini artıracağı öngörülen yangın sebebiyle, yetkililer yeni tahliye emirlerinin açıklanacağını belirtiyor. 37 bin dönüm arazinin zarar gördüğü, 24 kişinin hayatını kaybetti, 23 kaybın arandığı, 12 binden fazla binanın küle döndüğü felaketin ekonomik bilançosu da çok ağır...
ABD'nin California eyaletine bağlı ve dünyaca tanınmış pek çok ismin de ev sahibi olduğu Los Angeles şehri, 7 Ocak 2025'te güne yangın haberiyle uyandı. Kısa sürede kontrol altına alınabileceği düşünülen yangına havadan ve karadan müdahale edilse de, şiddetli rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerleri de tehlikeye girmeye başladı.
8 gün süren yangınların bilançosuna bakıldığında, bugüne dek toplamda 24 kişi hayatını kaybetti, 34 bin dönüm arazi ve 12 binden fazla bina küle döndü.
Bugün, ABD Ulusal Hava Durumu Servisi yetkililerinin verdiği bilgiye göre yangın bölgesinde Santa Ana rüzgarları etkili olmaya başlıyor. Çarşamba günü öğleden sonraya kadar sürecek kuru rüzgarın yangını çok daha fazla büyütmesi bekleniyor.
ABD Meteoroloji uzmanlarının verdiği bilgiye göre, Los Angeles'ta 25 Ocak'a kadar yağış beklenmediği için, kuru rüzgarın da etkisiyle şehir yine zorlu bir yangın söndürme mücadelesine sahne olacak gibi görünüyor. Bugün rüzgarın hızının 110 kilometreye ulaşabileceği belirtiliyor.