250 milyar doların üzerinde ekonomik kayba yol açan Los Angeles yangını 8. gününde!

ABD'nin California eyaletine bağlı ve dünyaca tanınmış pek çok ismin de ev sahibi olduğu Los Angeles şehri, 7 Ocak 2025'te güne yangın haberiyle uyandı. Kısa sürede kontrol altına alınabileceği düşünülen yangına havadan ve karadan müdahale edilse de, şiddetli rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerleri de tehlikeye girmeye başladı. 1 | 10

8 gün süren yangınların bilançosuna bakıldığında, bugüne dek toplamda 24 kişi hayatını kaybetti, 34 bin dönüm arazi ve 12 binden fazla bina küle döndü. 2 | 10

Bugün, ABD Ulusal Hava Durumu Servisi yetkililerinin verdiği bilgiye göre yangın bölgesinde Santa Ana rüzgarları etkili olmaya başlıyor. Çarşamba günü öğleden sonraya kadar sürecek kuru rüzgarın yangını çok daha fazla büyütmesi bekleniyor. 3 | 10