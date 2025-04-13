264 metrelik dev Kruvaziyer Bodrum’da! Marella Discovery 2, 1874 yolcuyla geldi
264 metre uzunluğundaki Bahamalar bayraklı 'Marella Discovery 2' adlı kruvaziyer, Muğla’nın Bodrum ilçesine demir attı. Mikonos’tan gelen ve büyük bölümü İngiliz vatandaşı olan 1874 yolcu, gemiden inerek Bodrum sahillerinde yürüyüş yaptı, çarşıyı gezdi. Sezonun dikkat çeken ziyaretlerinden biri olan seferin ardından gemi, Girit’in Kandiye Limanı’na doğru yola çıkacak.
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Muğla’nın Bodrum ilçesi, sezonun dikkat çeken kruvaziyerlerinden biriyle yoğun bir turist akını yaşadı.
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Bahamalar bayraklı 'Marella Discovery 2' adlı yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port limanına demir attı.
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264 metre uzunluğundaki gemi, Yunanistan'ın Mikonos Limanı’ndan hareket ederek Bodrum’a ulaştı.
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Gemide, büyük kısmı İngiliz vatandaşı olan toplam 1874 yolcu ve 739 mürettebat bulunuyor.
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