28 bin 500 liralık taksi yolculuğunun sırrı ortaya çıktı

Giresun'da mobilya sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Zafer Günaydın, Ankara'da bulunduğu sırada bir yakınının sağlık sorunları nedeniyle planlarını ertelemek zorunda kaldığını, ancak hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından aylar öncesinden planladığı jumping organizasyonunu kaçırmamak için zamanla yarıştığını söyledi.

Direkt uçak seferi bulamadıklarını, aktarmalı uçuşların ve otobüs yolculuğunun organizasyona yetişmeye imkan vermediğini belirten Günaydın, bu nedenle taksiyle yola çıkma kararı aldıklarını ifade etti.

Gece saatlerinde Giresun'a ulaştıklarını anlatan Günaydın, "Ankara'da hastanedeki işlerimizi bitirdikten sonra acilen Giresun'a gelmemiz gerekiyordu. Direkt uçak yoktu, otobüsle gelsek yetişemeyecektik. Taksici arkadaşımız Adem'e durumu anlattık. O da hiç tereddüt etmeden bizi Giresun'a getirdi. Yol boyunca sohbet ederek geldik ve gece 01.00 sıralarında Giresun'daydık. Taksi ücretini de 28 bin 500 lira olarak ödedim" dedi.