28 EKİM SON DEPREMLER: Az önce deprem mi oldu? İstanbul, Balıkesir, İzmir, Bursa, Çanakkale yeni deprem oldu mu?
Balıkesir Sındırgı'daki 6.1'lik deprem yine yürekleri ağza getirdi. Sarsıntı İstanbul, Balıkesir, İzmir, Bursa, Çanakkale'de de hissedildi. Hala bölgede artçılar yaşanmaya devam ederken "Az önce deprem mi oldu", "Yeni deprem oldu mu" aramaları yoğun şekilde yapılıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son depremler listesi...
Deprem ülkesi Türkiye'de her gün irili ufaklı sarsıntılar yaşanıyor. Dün 22.48'deki Balıkesir Sındırgı'daki 6.1 büyüklüğündeki deprem yine deprem gerçeğini yüzümüze vurdu. İnsanlar sokağa akın ederken peş peşe artçılar yaşandı. Bugün yine depremler devam ederken vatandaşlar da "son depremler" aramasını sıklaştırmış durumda... Ani bir harekette "Az önce deprem mi oldu" sorusu yoğun şekilde geliyor.
Son depremler listesi (28 Ekim 2025)
AFAD'ın son 100 deprem listesi incelendiğinde Balıkesir Sındırgı'da bugün 4 ve üzeri 2 deprem meydana geldi.
05.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4
05.36 – Sındırgı (Balıkesir) – 4.0
05.41 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.8
05.42 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.9
05.46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
05.48 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.6
05.49 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
05.50 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
05.51 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5
05.52 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.8
05.52 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.8
05.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
05.55 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
05.55 – Nurdağı (Gaziantep) – 1.1
05.56 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
05.57 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4
05.58 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
06.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
06.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
06.03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
06.10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
06.12 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
06.16 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
06.16 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
06.17 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
06.19 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
06.21 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
06.22 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
06.23 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
06.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
06.27 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
06.28 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
06.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
06.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
06.36 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4
06.41 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
06.46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
06.46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
06.48 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
06.49 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
06.50 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
06.51 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
06.52 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
06.52 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.8
06.55 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
06.56 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.6
06.58 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.6
07.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.7
07.10 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
07.12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
07.15 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4
07.18 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
07.21 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4
07.25 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.3
07.27 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.4
07.36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
07.38 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.9
07.41 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.7
07.42 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.3
07.44 – Kozan (Adana) – 2.1
07.45 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
07.47 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
07.49 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
07.50 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.0
07.51 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.7
07.52 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
07.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
07.55 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
07.58 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.8
07.59 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
07.59 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
08.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
08.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
08.04 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
08.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
08.06 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
08.10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
08.11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
08.12 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
08.15 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4
08.17 – Gördes (Manisa) – 1.6
08.20 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
08.21 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
08.23 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
08.27 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.9
08.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.7
08.36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
08.37 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
08.42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
08.43 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
08.44 – Sındırgı (Balıkesir) – 4.2