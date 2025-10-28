28 EKİM SON DEPREMLER: Az önce deprem mi oldu? İstanbul, Balıkesir, İzmir, Bursa, Çanakkale yeni deprem oldu mu?

Deprem ülkesi Türkiye'de her gün irili ufaklı sarsıntılar yaşanıyor. Dün 22.48'deki Balıkesir Sındırgı'daki 6.1 büyüklüğündeki deprem yine deprem gerçeğini yüzümüze vurdu. İnsanlar sokağa akın ederken peş peşe artçılar yaşandı. Bugün yine depremler devam ederken vatandaşlar da "son depremler" aramasını sıklaştırmış durumda... Ani bir harekette "Az önce deprem mi oldu" sorusu yoğun şekilde geliyor.