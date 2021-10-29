29 Ekim coşkusu yurdun dört bir yanında yaşanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurdun dört bir yanında dün başlayan ve bugün de devam eden etkinlikler ve törenlerle kutlanıyor. İşte Türkiye'deki 29 Ekim coşkusundan kareler....
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'nin her köşesinde dün başlayan ve bugün devam eden törenlerle kutlanıyor. İşte Türkiye'de 29 Ekim coşkusunun yaşandığı illerden kareler...
Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile tanınan Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle havalandı.
Yerli ve yabancı turistlerin manzarayı gökyüzünden izlemelerine imkan sunan balonlar, hazırlıkların ardından Göreme beldesi ve Çavuşin köyünden peş peşe gökyüzüne yükseldi.
Antalya Cumhuriyet Meydanında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.