AFAD projesinin başladığı 2020'den bu yana Konya'da 126 yeni obruk meydana geldi. Kentte 2020 ve 2021'de 28'er, 2022'de 14, 2023'te 12, 2024'te 32, 2025'te 10 ve 2026'da şu ana kadar 2 obruk kaydedildi.