3 şehri yutacak 739 yeni obruk keşfedildi: Zemin bir anda yok oluyor!
AFAD'ın yürüttüğü çalışmalar bir şehri bekleyen tehlikenin boyutlarını gözler önüne serdi. Konya'da toplam 702 dev obruk tespit edilirken, yer altı suyunun kontrolsüz kullanımının obruk oluşumunu hızlandırdığı ortaya çıktı. Konya, Karaman ve Aksaray'ı kapsayan Konya Kapalı Havzası'nda tespit edilen obruk sayısı ise 739'a ulaştı.
Konya, Karaman ve Aksaray'ı kapsayan Konya Kapalı Havzası'ndaki obrukların sayısı her geçen gün artıyor. AFAD tarafından yürütülen Obruk Duyarlılık Haritası çalışması kapsamında bölgede toplam 739 obruk tespit edildi.
Obrukların 702'si Konya'da, 29'u Karaman'da, 8'i ise Aksaray'da bulundu.
Yapay zeka ve uydu görüntüleriyle tespit ettiler
Konya AFAD İl Müdürlüğü tarafından 2020'de başlatılan çalışmada yapay zeka, Coğrafi Bilgi Sistemi ve uydu görüntüleri kullanılırken daha önce kayıtlara girmeyen obruklar da tespit edilerek envantere eklendi.
Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Şükrü Arslan, bu nedenle 739 obruğun tamamının yakın zamanda oluşmuş obruklar olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.
Konya'daki 380 obruk kuyu tipi
Konya'da tespit edilen 702 obruğun 380'inin kuyu tipi obruk olduğu belirlendi. Arslan'a göre bunların neredeyse tamamı son 30-35 yıl içerisinde oluştu.
AFAD projesinin başladığı 2020'den bu yana Konya'da 126 yeni obruk meydana geldi. Kentte 2020 ve 2021'de 28'er, 2022'de 14, 2023'te 12, 2024'te 32, 2025'te 10 ve 2026'da şu ana kadar 2 obruk kaydedildi.
Arslan, geçmişte yılda ortalama 20 civarında yeni obruk oluşurken son dönemde bu sayının 10'lu seviyelere gerilediğini söyledi.