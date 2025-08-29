30 Ağustos (yarın) toplu taşıma-ulaşım ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs, vapur, Marmaray ücretsiz mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde, vatandaşların gündemindeki en önemli sorulardan biri toplu taşıma tarifeleri oldu. Resmi tatil olan bu özel günde, metrodan otobüslere, tramvaylardan vapurlara kadar pek çok ulaşım aracının ücretsiz hizmet verip vermeyeceği merakla bekleniyor. 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz olacak mı?

1 | 3