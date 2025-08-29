30 Ağustos (yarın) toplu taşıma-ulaşım ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs, vapur, Marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanacak. Resmi tatil olması nedeniyle milyonlarca vatandaşın aklındaki en önemli sorulardan biri, bu özel günde toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı. 30 Ağustos'ta metro, metrobüs, otobüs ve vapur gibi ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek mi? Vatandaşlar, toplu taşıma tarifeleriyle ilgili resmi bir açıklama olup olmadığını merakla araştırıyor.
30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde, vatandaşların gündemindeki en önemli sorulardan biri toplu taşıma tarifeleri oldu. Resmi tatil olan bu özel günde, metrodan otobüslere, tramvaylardan vapurlara kadar pek çok ulaşım aracının ücretsiz hizmet verip vermeyeceği merakla bekleniyor. 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz olacak mı?
İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz mi?
İstanbul'da otobüs, metro metrobüs, tramvay, vapur, Marmaray bedava olacak. İBB de yaptığı açıklamada yarın ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.
Ankara ve İzmir'de de toplu taşıma ücretsiz olacak.