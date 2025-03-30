30 MART 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

30 Mart 2025 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 07:30 atv’de Hafta Sonu 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet 11:20 Dizi TV 12:10 Can Borcu 15:10 Şansımı Seveyim 17:00 Sağ Salim 2: Sil Baştan 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Bal Kaymak 22:00 Ajan Johnny İş Başında 23:50 Bal Kaymak 1 | 7

30 Mart 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 07:00 Kavak Yelleri 08:30 Konuştukça 09:45 Magazin D Pazar 13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi 13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı 14:30 Yumurcak Köprüaltı Çocuğu 16:30 Eşref Rüya 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Şarkılar Bizi Söyler 2 | 7

30 Mart 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 05:30 Kefaret 08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Ekonomi Arası 11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi 13:00 Kızıl Goncalar 16:30 Hudutsuz Sevda 19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Şakir Paşa Ailesi 22:45 Kızıl Goncalar 3 | 7