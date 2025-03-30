30 MART 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 30 Mart 2025 Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 30 Mart 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
30 Mart 2025 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Can Borcu
15:10 Şansımı Seveyim
17:00 Sağ Salim 2: Sil Baştan
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bal Kaymak
22:00 Ajan Johnny İş Başında
23:50 Bal Kaymak
30 Mart 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı
14:30 Yumurcak Köprüaltı Çocuğu
16:30 Eşref Rüya
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
30 Mart 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
05:30 Kefaret
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Kızıl Goncalar
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şakir Paşa Ailesi
22:45 Kızıl Goncalar
30 Mart 2025 Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
08:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Pazar Sürprizi
15:15 Bahar
18:25 Show Ana Haber
20:00 Tokatçı
21:45 Korkusuz Korkak
23:30 Deha