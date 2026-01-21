33. Dönem POMEM giriş sınavı ön başvuru sonuçları açıklandı mı? 33. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
Polis Akademisi Başkanlığına 10.000 öğrenci alımı yapılacak. Başvurular 20 Ocak'ta son buldu ve şimdi ön başvuru sonuçları merak ediliyor. Süreç ile ilgili bilgi almaya çalışan on binlerce kişi "33. Dönem POMEM giriş sınavı ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.
Lisans mezunu (6.800) erkek ile (1.200) kadın ve önlisans mezunu (1.700) erkek ile (300) kadın 33. dönemde Polis Akademisi'nde eğitim görecek. Başvuruların sona ermesinin ardından ön başvuru sonuçları merak ediliyor. Sıkça "33. Dönem POMEM giriş sınavı ön başvuru sonuçları açıklandı mı" sorusu geliyor.
33. Dönem POMEM giriş sınavı ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Polis Akademisi 33. Dönem POMEM giriş sınavı ön başvuru sonuçlarını ilan etmedi. Bir önceki dönemde 21 Kasım - 09 Aralık 2024 tarihleri arasında başvurular alınmış, sonuçlar 11 Aralık'ta ilan edilmişti. Süreç aynı şekilde ilerlediği takdirde yeni dönem ön başvuru sonuçlarının 22 Ocak'ta ilan edilmesi beklenir.
33. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğrenecekler.