33. Dönem POMEM giriş sınavı ön başvuru sonuçları açıklandı mı? 33. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Lisans mezunu (6.800) erkek ile (1.200) kadın ve önlisans mezunu (1.700) erkek ile (300) kadın 33. dönemde Polis Akademisi'nde eğitim görecek. Başvuruların sona ermesinin ardından ön başvuru sonuçları merak ediliyor. Sıkça "33. Dönem POMEM giriş sınavı ön başvuru sonuçları açıklandı mı" sorusu geliyor.