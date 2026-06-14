4 ton gülden elde ediliyor, kilosu 12 bin Euro'ya satılıyor

"Bu yıl yağışların bol olması nedeniyle verim iyi"

Gül üreticisi Mükerrem Çetin Kaya, "Ben Kuleönü Kasabası'nda çiftçiyim. 6 dekarlık gül tarlam var. Bu yıl hasat iyi geçti. Kilosu 35 liradan toplatma ücreti var ve ben bahçemde 6 tane işçi çalıştırıyorum. Sabah saat 05.00'te başlayan hasat mesaisi saat 11.00'de sona eriyor. Toplanan güller öğle saatlerine kadar teslim ediliyor. Ardından ertesi günün hasadı için hazırlıklara başlanıyor. 1986 yılından bu yana gül yetiştiriciliği yapıyorum. Gül yağı, kozmetik sanayisinin yanı sıra reçel ve lokum gibi gıda ürünlerinin üretiminde de kullanılıyor. Bu yıl yağışların bol olması nedeniyle verim iyi. Şubat ayında budama ile başlayan süreç, ilaçlama çalışmalarıyla devam ediyor. Hasat sezonu yaklaşık bir ay sürüyor. Sezonun ardından yeniden ilaçlama ve bakım çalışmaları yapılıyor" dedi.