43 ilde mali suç örgütlerine operasyon

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yüzlerce vatandaşı mağdur eden ve devleti milyonlarca lira zarara uğratan mali suç örgütlerine yönelik cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları ve KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda yaklaşık 6 aydır yürütülen planlı çalışmalar sonucunda 43 ilde eş zamanlı olarak "Dümen" operasyonunun başlatıldığı kaydedildi.

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