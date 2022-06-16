43 ilde mali suç örgütlerine operasyon
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 43 ilde mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen "Dümen" operasyonu kapsamında 226 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 268 kişi ifadesi alınmak üzere emniyete davet edildi.
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda 43 ilde mali suç gruplarına yönelik başlatılan "Dümen" operasyonunda 226 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yüzlerce vatandaşı mağdur eden ve devleti milyonlarca lira zarara uğratan mali suç örgütlerine yönelik cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları ve KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda yaklaşık 6 aydır yürütülen planlı çalışmalar sonucunda 43 ilde eş zamanlı olarak "Dümen" operasyonunun başlatıldığı kaydedildi.