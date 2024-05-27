45 ülke, 11 bin personel: 'Efes-2024 Birleşik' devam ediyor! Tatbikattan nefes kesen kareler
45 ülkeden yaklaşık 11 bin personelin katılımıyla gerçekleştirilen EFES-2024 Tatbikatı, nefes kesen anlara ve görüntülere sahne oluyor. Başta Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst düzey tüm yetkililerinin yer aldığı tatbikat 30 Mayıs'ta sona erecek. İşte tatbikat anlarından öne çıkan görüntüler...
İzmir'de Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 9 Mayıs'ta başlayan Efes-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın son provası yapıldı.
Seferihisar ilçesi Doğanbey Atışlı Tatbikat Alanı'nda, yaklaşık 11 bin personelin görev aldığı prova, kara bombardımanıyla başladı, topçu ve havan atışlarıyla sürdü.
Senaryo gereği gece başlayan hava hücum harekatına devam edildi, top ve komuta kontrol araçları havadan helikopterlerle taşındı.
Amfibi hedef sahasındaki muhasım denizaltının tespiti ve talim torpidosu atışı gerçekleştirildi. Amfibi harekatı destekleyen ateşler kapsamında topçu atışları yapıldı.