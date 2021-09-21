47 ilde çift doz aşı yüzde 65'i geçti: İşte il il aşılama oranları...

Buna göre, aşılanma oranının en yüksek olduğu şehir yüzde 76,4 ile Kırklareli oldu. Bu ili yüzde 75,8 ile Muğla, yüzde 75,7 ile Çanakkale izledi. Bu üç şehrin ardından Eskişehir (yüzde 75,7), Amasya (yüzde 75,6), Edirne (yüzde 75,3) ve Ordu (yüzde 75) geldi.

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