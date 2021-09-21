47 ilde çift doz aşı yüzde 65'i geçti: İşte il il aşılama oranları...
COVID-19 ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde 47 ilde, 18 yaş üstü nüfusun yüzde 65'inden fazlasına en az iki doz aşı yapıldı. 40 ilde, iki doz aşılananların oranı yüzde 65-75 aralığında, 7 ilde ise yüzde 75'i aştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş üstü nüfusta en az iki doz aşı olanların oranının illere göre gösterildiği Türkiye haritasını dün sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Haritada, iki doz aşılananların oranının yüzde 75'i geçtiği, mavi renkle gösterilen 7 il yer aldı.
Buna göre, aşılanma oranının en yüksek olduğu şehir yüzde 76,4 ile Kırklareli oldu. Bu ili yüzde 75,8 ile Muğla, yüzde 75,7 ile Çanakkale izledi. Bu üç şehrin ardından Eskişehir (yüzde 75,7), Amasya (yüzde 75,6), Edirne (yüzde 75,3) ve Ordu (yüzde 75) geldi.
Öte yandan, en az iki doz aşı uygulananların oranının yüzde 73,7 olduğu İzmir, üç büyükşehir arasında ilk sırada yer aldı. Ankara yüzde 71,3'le ikinci, İstanbul yüzde 64,9'la üçüncü oldu.