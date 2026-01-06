4c emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Zamlı memur maaşı 15'inde mi yatacak?
Memur ve memur emeklisi yüzde 18.6 zam almaya hak kazandı. Emekli maaşını daha önce alan milyonlarca memur emeklisi zam farkının yatacağı tarihe odaklanmış durumda... Öte yandan memurlar ise zamlı maaşların 15'inde yatıp yatmayacağını araştırıyor.
Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte emekli ve memurun zam oranı resmen ilan edildi. Memur ve memur emeklisi TÜİK'in açıkladığı veriler sonrası yüzde 18.60 oranında zam alacak. Şimdi gözler maaş takvimine çevrilmiş durumda... Özellikle 4c emekli "Maaş farkı ne zaman yatacak" diye soruyor.
Memur maaş farkı ne zaman yatacak?
Memurlar maaşlarını her ayın 15'inde alıyor. Yüzde 18'lik zam oranının Ocak 15'te hesaplara yatması bekleniyor.
Memur emeklisi maaş farkı ne zaman yatacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı takvimi henüz duyurmuş değil. 4C emekli maaş farkının ocak ayı ortasında ödenmesi öngörülüyor.