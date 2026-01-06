4c emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Zamlı memur maaşı 15'inde mi yatacak?

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte emekli ve memurun zam oranı resmen ilan edildi. Memur ve memur emeklisi TÜİK'in açıkladığı veriler sonrası yüzde 18.60 oranında zam alacak. Şimdi gözler maaş takvimine çevrilmiş durumda... Özellikle 4c emekli "Maaş farkı ne zaman yatacak" diye soruyor.