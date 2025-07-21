4c memur emeklisi maaş farkı ne zaman yatacak? Emekli zam farkı tarihi belli oldu mu?
SSK, Bağ-kur emeklisi zamlı maaşlarını almaya başladı fakat memur emeklisi için durum biraz farkı işliyor.1.5 Temmuz tarihinde maaşlarını alan yüz binlerce emekli henüz maaş farkını almadı. Hükümetin takvimi duyurmasıyla birlikte 4c'li emekli zam farkı tarihini öğrenecek. Peki bugün farklar yatar mı?
Memur emeklisi maaş farkını ne zaman alacak? Yüz binler bu soruya kilitlenmiş durumda... Hükümetin açıklamaları can kulağı ile dinlenirken araştırmalar da hızlandı. Peki konu hakkındaki son gelişmeler neler?
Memur emeklisi maaş farkı ne zaman yatar?
Hükümetten memur emeklisinin maaş farkı için tarihler paylaşılmadı. Geçen yıl, emekli Sandığı (4/C) kapsamındaki memur emeklileri için maaş farkı ödemeleri 26 Temmuz 2024 tarihinde hesaplara yatırıldı. Bu yıl da gözler 28 Temmuz Pazartesi gününde...
Bu yılın temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 5 artış öngörüldü. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon, yüzde 16,67 oldu. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 10,57 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 15,57 artış yapıldı.