4c memur emeklisi maaş farkı ne zaman yatacak? Emekli zam farkı tarihi belli oldu mu?

Memur emeklisi maaş farkını ne zaman alacak? Yüz binler bu soruya kilitlenmiş durumda... Hükümetin açıklamaları can kulağı ile dinlenirken araştırmalar da hızlandı. Peki konu hakkındaki son gelişmeler neler?

Bu yılın temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 5 artış öngörüldü. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon, yüzde 16,67 oldu. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 10,57 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 15,57 artış yapıldı.