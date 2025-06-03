Milyonlar TÜİK'in geçeceği enflasyon rakamlarına odaklanmış durumda... Ekonomiyi yakından takip edenlerin gözü kritik verideydi . Memur ve emekli için ise enflasyon rakamları farklı bir anlam taşıyor. Doğacak enflasyon farkı ile milyonlar emekli ve memurun zam oranı az çok belli olacak. Her iki kesim de şimdi "5 aylık enflasyon farkı kaç oldu" sorusunu yöneltiyor. 1 | 4

5 aylık enflasyon farkı kaç oldu? 5 Aylık enflasyon farkı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı enflasyon rakamlarını saat 10.00'da paylaşıldı. Bu veri sonrası her ay gelen rakamlar toplandı ve 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. 2025 yılı Mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,53 olurken yıllık enflasyon yüzde 35,41 olarak gerçekleşti. Ocak: %5,03

Şubat: %2,27

Mart: %2,46

Nisan: %3,00 Mayıs: 1,53 2 | 4

Emekli maaş zammı belli oldu mu? 5 aylık enflasyon farkı ile emeklinin alacağı zam oranı 2025 yılı %14,29 oldu. 3 | 4