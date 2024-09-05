5 EYLÜL 2024 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 5 Eylül 2024 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 5 Eylül 2024 Perşembe TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...
5 Eylül 2024 NOW yayın akışı
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Aşk Mantık İntikam
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Hava Muhalefeti
22:15 Hudutsuz Sevda
01:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
03:45 Yasak Elma
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
5 Eylül 2024 KANAL D yayın akışı
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Mandıra Filozofu
22:30 Dijital Esaret
00:45 Mandıra Filozofu
01:00 Taş Kağıt Makas
02:30 Güneşi Beklerken
04:00 Kalbim Ege’de Kaldı
5 Eylül 2024 TV8 yayın akışı
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
5 Eylül 2024 STAR TV yayın akışı
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Cici Babam
22:00 Cici Babam
00:20 Yalı Çapkını
03:00 Dürüye’nin Güğümleri
05:00 Kiralık Aşk