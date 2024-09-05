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  4. 5 EYLÜL 2024 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

5 EYLÜL 2024 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 5 Eylül 2024 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 5 Eylül 2024 Perşembe TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...

5 Eylül 2024 NOW yayın akışı

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Aşk Mantık İntikam

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Hava Muhalefeti

22:15 Hudutsuz Sevda

01:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

03:45 Yasak Elma

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

1 | 7

5 Eylül 2024 KANAL D yayın akışı

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Mandıra Filozofu

22:30 Dijital Esaret

00:45 Mandıra Filozofu

01:00 Taş Kağıt Makas

02:30 Güneşi Beklerken

04:00 Kalbim Ege’de Kaldı

2 | 7

 5 Eylül 2024 TV8 yayın akışı

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

3 | 7

5 Eylül 2024 STAR TV yayın akışı

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Cici Babam

22:00 Cici Babam

00:20 Yalı Çapkını

03:00 Dürüye’nin Güğümleri

05:00 Kiralık Aşk

4 | 7