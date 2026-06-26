50 TL'lik lahmacun kriz yarattı: Esnaf kalem kalem gerçek maliyeti açıkladı
Lahmacunun fiyatı bazı şehirlerde 300 liraya dayanırken, Sivas'ta 50 lahmacunu TL'ye satan esnaf kriz yarattı. Şikayet edilen esnaf denetimlerden de temiz çıkarken, kârını açıklayıp lahmacunun gerçek maliyetini kalem kalem anlattı.
Sivas'ta lahmacunu ucuza sattığı gerekçesiyle şikayet edilen esnaf Selahattin Yapalı, İl Ticaret Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde de usulsüzlük bulunamayınca kampanyasına devam etti.
"Bu fiyata lahmacun olmaz" diyenlere inat Yapalı hem kârını hem de lahmacunun maliyetini açıkladı.
"Lahmacunu yüzde 15 kârla bu fiyata satıyorum"
Lahmacunu 3 yıldır 50 TL'ye sattığını belirten Yapalı, yüzde yüzde 15 kârı olduğunu belirterek "lahmacun nasıl 50 TL'ye satılıyor"sorusuna şöyle cevap verdi:
Sivas'ta etin kilosu 800 TL, soğanın kilosu 20 TL, domates 30 TL. Ben lahmacunu yüzde 15 karla satıyorum. İş yerimizin mülkiyeti bana ait. Gelen misafirlerimiz lahmacunun neden bu kadar ucuz olduğunu soruyorlar. Kârımız olmasa bu fiyata zaten satamayız. Çok rahatsız olanlar oldu ama biz memnunuz. Allah bereket versin, çok şükür kazanıyoruz.
Kampanyayı 3 senedir yapıyoruz. Bu kadar talep de varken kampanyaya devam edeceğiz. Gücümün yettiği kadar, kazancımız kurtardığı zamana kadar lahmacunu 50 TL'den satmaya devam edeceğiz"
Manisa'dan gelen müşteri ise, "Eşim aslen Sivaslı. Kendisi buranın lahmacununu çok övdü. Yedik, beğendik. Gerçekten çok güzel. Hem doyurucu hem ekonomik" diye konuştu.