50 TL'lik lahmacun kriz yarattı: Esnaf kalem kalem gerçek maliyeti açıkladı

"Lahmacunu yüzde 15 kârla bu fiyata satıyorum"

Lahmacunu 3 yıldır 50 TL'ye sattığını belirten Yapalı, yüzde yüzde 15 kârı olduğunu belirterek "lahmacun nasıl 50 TL'ye satılıyor"sorusuna şöyle cevap verdi:

Sivas'ta etin kilosu 800 TL, soğanın kilosu 20 TL, domates 30 TL. Ben lahmacunu yüzde 15 karla satıyorum. İş yerimizin mülkiyeti bana ait. Gelen misafirlerimiz lahmacunun neden bu kadar ucuz olduğunu soruyorlar. Kârımız olmasa bu fiyata zaten satamayız. Çok rahatsız olanlar oldu ama biz memnunuz. Allah bereket versin, çok şükür kazanıyoruz.