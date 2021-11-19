ABD’nin New Jersey eyaletinde, Kunduz ayı (Beaver Moon) olarak bilinen kasım dolunayı sırasında 6 asrın en uzun Ay tutulması yaşandı.

581 yılın en uzun Ay tutulmasının yaşandığı anlarda ortaya çıkan kırmızı görüntüsü nedeniyle "Kanlı Ay" olarak da isimlendiriliyor.

Kasım dolunayı, kunduzların bu ayda kış hazırlığı yapmasından dolayı Kızılderili almanağında "Kunduz ayı" olarak bilinirken Ay tutulması sırasında ortaya çıkan kırmızı görüntüsü nedeniyle "Kanlı Ay" olarak da isimlendiriliyor.