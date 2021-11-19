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6 asrın en uzun Ay tutulması

ABD’de, Kunduz ayı olarak bilinen kasım dolunayı sırasında 6 asrın en uzun Ay tutulması yaşandı.

ABD’nin New Jersey eyaletinde, Kunduz ayı (Beaver Moon) olarak bilinen kasım dolunayı sırasında 6 asrın en uzun Ay tutulması yaşandı.

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ABD doğu yakası saatiyle (EST) gece yarısı 01.02’de başlayan ay tutulması 04.02’de yüzde 99 tutulma oranına ulaştı. 

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581 yılın en uzun Ay tutulmasının yaşandığı anlarda ortaya çıkan kırmızı görüntüsü nedeniyle "Kanlı Ay" olarak da isimlendiriliyor.

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Kasım dolunayı, kunduzların bu ayda kış hazırlığı yapmasından dolayı Kızılderili almanağında "Kunduz ayı" olarak bilinirken Ay tutulması sırasında ortaya çıkan kırmızı görüntüsü nedeniyle "Kanlı Ay" olarak da isimlendiriliyor.

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